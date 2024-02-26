وزير الإسكان يًصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء، والتعديات والإشغالات الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة السادات)، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بقطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي خرسانات ومبانٍ أخرى دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات والإشغالات والزراعات والمباني المخالفة المقامة على قطعة الأرض المستقطعة من القطعة رقم 24 بمساحة 6 أسهم و11 قيراطاً وفدان، بالمنطقة الشمالية الشرقية – الحزام الأخضر بمدينة السادات، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي، وصوب زراعية، وزراعات موسمية مهملة، بدون سند من القانون وبدون تراخيص.