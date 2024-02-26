الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينة حدائق أكتوبر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (13م2 : 65م2) بالمناطق والأسواق التجارية، وكذا طرح 13 ورشة حرفية بمساحات تتراوح من (13م2 : 27م2)، بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد للمحال يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024 بمقر الجهاز، كما أن موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية يوم الخميس الموافق 7/3/2024، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والورش فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم عقد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 20 قطعة أرض بأنشطة رياضية ممن انطبقت عليهم الشروط، يوم الخميس الموافق 22/3/2024، وذلك بالإشارة إلى إعلان الجهاز عن طرح 20 موقعاً بمساحة فدان لإقامة أنشطة رياضية "ملاعب" بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد خلال الفترة من 15م1م 2024 : 31/1/2024.

مواد متعلقة

جهاز 6 أكتوبر يعلن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات لمدة 3 سنوات

انقطاع المياه عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد

غدًا.. جهاز القاهرة يستكمل تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" للعاملين بالخارج

غدًا.. جهاز المنصورة يستكمل القرعة العلنية التكميلية لوحدات مشروع جنة

أسماء الفائزين بمشروع سكن مصر في المنصورة الجديدة

رئيس جهاز الشروق يعلن استئناف أعمال رصف محور الشهيد خالد مغربي (صور)

خطوات تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة "أون لاين"

رئيس القومي لبحوث الإسكان: نشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر أصبح توجها رئيسيا

الجريدة الورقية