معسكر عمل بمركز شباب البربا بمحافظة سوهاج

نفذ مركز شباب البربا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج معسكر عمل نظافة ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

يهدف المشروع إلى نظافة حديقة المركز وملعب النجيل الصناعي والمكتبة والمبنى الإداري وتعريف المشاركين أهمية النظافة والعمل الجماعي لخدمة البيئة والمجتمع واكتساب مهارات عديدة للمشاركين في النشاط وتم عمل المعسكر وفق البرنامج المعد لذلك وتقسيم المشاركين الي مجموعات.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة تكثيف تلك المعسكرات التي تساعد على توعية الشباب بالنظافة والعمل الجماعي لخلق جيل واع قادر على العطاء يخدم وطنه ويحقق التنمية التي تسعي لها الدولة

وفي سياق متصل نظم مركز شباب الصفيحة التابع لإدارة شباب طهطا شمال محافظة سوھاج يوم رياضي (مصارعة ذراعين) وذلك بمقر مركز الشباب .

ويهدف اليوم الرياضي إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ والرفع من اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية.

يذكر أن فعاليات اليوم الرياضي تأتي من خلال حرص وزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بالشباب وتنمية المهارات البدنية والرياضية.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن اليوم الرياضي يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية ولإعداد جيل قادراً على الإعتماد على النفس.

كما أكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب عن مدى دعم مديرية الشباب والرياضة لكافة الانشطة الرياضية في جميع المراكز وأن تكون قادرة على إنتاج جيل ناجح في جميع المجالات .