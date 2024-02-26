الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز 6 أكتوبر يعلن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات لمدة 3 سنوات

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بعدد 7 مزايدات بالمظاريف المغلقة، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد 3/3/2024، وجلسة فتح المظاريف المغلقة يوم الأحد 24/3/2024 بمقر الجهاز.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن المناطق التي تم طرحها تشمل: موقع رقم 1 بين القطعتين رقم (۲۷- ۲۸ ) محور 47 /100 بمساحة ٣٧٢٠م٢ ، وموقع رقم 2 بين القطعتين ( ۳۸ – ۳۹) محور 47 /100 بمساحة ٥٥٢٠ م٢، وموقع رقم3 بين القطعتين رقمي ( 41 – 50/1) محور 47 /100 بمساحة ٧٠٨٠م٢، وموقع رقم 4 بين القطعتين ( 50/ 6 ـ ٥٤) محور 47 /100 بمساحة ٩٧٢٠م2، وموقع رقم 5 بين القطعتين ( ٦٧ - ٦٨) محور 47 /101 بمساحة ٤٢٦٠م٢، وموقع رقم 6 بين القطعتين ( 4 – 5) مرکز خدمات الحي الخامس والسادس بمساحة ٢٥٦٠م٢، وموقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة " أرض المعارض "، وتشمل 4 قطع، قطعة رقم 1 بجور حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة اجمالية ١٩٤٧ م٢.

مواد متعلقة

انقطاع المياه عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد

غدًا.. جهاز القاهرة يستكمل تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" للعاملين بالخارج

غدًا.. جهاز المنصورة يستكمل القرعة العلنية التكميلية لوحدات مشروع جنة

أسماء الفائزين بمشروع سكن مصر في المنصورة الجديدة

رئيس جهاز الشروق يعلن استئناف أعمال رصف محور الشهيد خالد مغربي (صور)

خطوات تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة "أون لاين"

رئيس القومي لبحوث الإسكان: نشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر أصبح توجها رئيسيا

مي عبدالحميد تُسلم جوائز مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر" للفائزين (صور)
الجريدة الورقية