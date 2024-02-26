قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية تصل إدارة أخميم

تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام، واصلت إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية بقيادة فاضل النحاس، مدير الإدارة، تنفيذ فعاليات مبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني.

واستقبلت إدارة أخميم التعليمية شرق محافظة سوهاج، قوافل الدعم اليوم، وانطلقت فعاليات القوافل لمدارس: عرب الأطاولة، السيد محمود الشريف المسائية، الشهيد محمد محمود صديق بأبارالملك، ومدرسة أبارالملك بنين.

وفي سياق متصل استقبلت إدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج قوافل الدعم اليوم، وكان في استقبالها أسامة المشنب، مدير الإدارة الذي تابع فعاليات القوافل في مدارس: البلينا الإبتدائية الحديثة وسعد محمد أحمد الإبتدائية، و برديس للتعليم الأساسي، ومؤسسة برديس الإبتدائية.

وضمت القافلة 50 موجهًا من موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من إدارتي جرجا ودار السلام، بالإضافة لفريق الدعم المكون من: أيمن بدر، وعبدالمحسن مندور، وعبدالله عبد المولى، رؤساء أقسام التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية.



جرت فعاليات القوافل تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام، بقيادة فاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية، تنفيذا لمبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني.