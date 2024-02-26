تحسين مستوى الخدمات ومواجهة التعديات بالواسطي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تبين من التقرير الذي أعده حمادة راضي رئيس المدينة تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي تمثلت في متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وشوارع سعد زغلول وخوجة وشارع الإبراهيمية وجمال عبد الناصر والجمهورية وطراد النيل ونقاط التجميع بزاوية المصلوب وجزيرة المساعدة، وتمهيد طريق واحة ميدوم والتي على إثرها تم نقل 85طن من المخلفات لمصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

واستجابة لشكاوى الموطنين عن الأعطال الطارئة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع فرع شركة المياه لصيانة ورفع كفاءة الصرف الصحي بقرية إنفسط ومعصرة أبوصير، وإصلاح كسر بخط المياه الرئيسي ناحية معصرة أبوصير الملق، كما تم مراجعة وحدات الإنارة العامة بعدد من شوارع المدينة، وصيانة وتركيب كشافات الكهرباء بدائرة المركز، مع استمرار أعمال ترشيد الكهرباء بالطرق الرئيسية والمصالح الحكومية وفق خطة المحافظة في هذا الشأن.