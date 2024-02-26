24 ألف سيدة تستفيد من خدمات "حقك تنظمي" بالشرقية

قدمت الفرق الطبية العاملة في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد 24 ألفا و230 منتفعة، وذلك منذ انطلاقا أول أمس السبت، بالمرحلة الثانية.

حيث قدمت الحملة الفرق الطبية أمس الأحد في يومها الثاني بالمرحلة الثانية الخدمة الطبية لعدد 1186 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7973 سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات 24230 سيدة خلال يومين، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 1637 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي: «الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، كفر صقر، ههيا، صان الحجر، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين»، والتي تستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 24: 28 من شهر فبراير الجاري 2024.

وأشارت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وذكرت إنه تم التدريب الجيد للرائدت الريفية والمثقفات السكانية على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.