رئيس القابضة للمطارات: خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة

اكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو المجلس الدولي للمطارات إن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي قد جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وفي أحيان أخرى قاطرة لذلك الإقتصاد ولذا أصبحت تلك الصناعة تشهد معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثراً بالظروف المحيطة.

و اضاف في كلمته ان تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ علي البيئة فقد وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة ..

جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا فى دورته ال٧١ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والذى افتتحه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى صباح اليوم....تحت عنوان " المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة أفريقية.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار و لوسي مبوغوا، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي-ESAF في أفريقيا و إيمانويل تشافيز، رئيس ACI أفريقيا و والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية و لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لـ ACI World و علي تونسي، الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا فضلاً عن ممثلى المجلس العالمى للمطارات والخبراء المتخصصين فى مجال المطارات والنقل الجوى بالإضافة إلى بعض شركات الطيران الإفريقية وبحضور عدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة .