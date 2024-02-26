تونس وقطر تؤكدان الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بينهما على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، تحت رعاية الرئيس قيس سعيد.

وثمَّن الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا السبل الكفيلة بتطوير أمن وسلامة شعبي تونس وقطر خاصة، والمجتمعات العربية عامة، وحمايتهم من كافة التهديدات والمظاهر المخلة بالأمن العام في ظروف عالمية متغيرة ومتسارعة باستمرار.

كما استقبل وزير الداخلية التونسي، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

ويحضر الدورة وفود أمنية رفيعة إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية،و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.