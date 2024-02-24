لهذه الأسباب حُكم على رئيس تونس الأسبق بالسجن 8 سنوات

أثار الحكم الصادر بحق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس، كثيرا من اللغط، فما بين مؤيد ومندهش ومعارض كانت ردود الأفعال.

ففي ساعات ماضية من أمس الجمعة صرح محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت الجمعة، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، في حق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس.

وعن حيثيات وأسباب الحكم، أوضح أن التهم الموجهة ضد المرزوقي تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

مضيفًا أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".