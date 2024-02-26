ضبط 138 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 138 قطعة سلاح نارى بحوزة 125 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(16) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(111) فرد محلى.

(394) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة.

(220) قطعة سلاح أبيض.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم



وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى للمدينة .تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، عند مدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.