القبض على عاطل سرق دراجة نارية بالإكراه في القليوبية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، من ضبط (عاطل–مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة المركز، وقيامه بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه مالك الدراجة النارية حال مقاومته له، فأحدث إصابته بجرح بالجسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدمة فى الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم



وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى للمدينة. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، عند مدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.