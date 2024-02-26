ضبط عصابة سرقة الدراجات الهوائية في المنصورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"-مقيمان بدائرة قسم أول شرطة المنصورة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة " وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (10) وقائع سرقة ، وأرشدا عن الدراجات المستولى عليها (10 دراجات هوائية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم



في سياق منفصل، أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى للمدينة .تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، عند مدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.