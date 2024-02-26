تغييرات دفاعية مرتقبة في الأهلي بنهائي كأس مصر أمام الزمالك

تحدث الاعلامي احمد شوبير عبر برنامج هي الإذاعي صباح اليوم الاثنين ان تطورات الاصابات بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات لملاقاة الزمالك المقرر لها 13 من شهر مارس المقبل بالسعودية لحساب نهائي مسابقه كأس مصر.

وقال شوبير ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر يبحث اجراء عده تغييرات على الصعيد الدفاعي خاصه بعد تعرض ياسر ابراهيم للاصابه في العضلة الخلفية وتأكد ابتعاده عن تدريبات الاهلي الفتره المقبلة.

واشار في تصريحاته إلى أن كولر يعمل الآن على تجهيز رامي ربيعة للمشاركة الاساسية بجانب محمد عبد المنعم بالاضافة إلى ظهور محمود متولي في الصورة وامكانيه الاستعانه بخدماته خلال لقاء الزمالك بالكأس.

وواصل خلال تصريحاته مشيرا الى ان عمر كمال عبد الواحد يقترب ايضا من تسجيل ظهوره مع الاهلي والتواجد الأساسي خلال مواجهة نهائي الكأس.

ويسجل الأهلي مساء غد الثلاثاء ظهوره المحلي من جديد بملاقاة بلدية المحلة ، بعد خوضه ست مباريات فقط في بطوله الدوري الممتاز محققا الفوز في أربع لقاءات والتعادل في مواجهتين ولم يتلقى اي خسائر.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً الترتيب العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.

كان الفريق الاحمر قدم ضمن تأهله عن مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بعد احتلال وصداره ترتيب المجموعة الرابعة حتى الآن بفوزه الأخير على ميدياما الغاني بهدف من دون رد واعتلائه الصداره بواقع تسع نقاط.