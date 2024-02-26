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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودى بالبنوك اليوم الإثنين 26-2-2024

الريال السعودي
الريال السعودي

 ننشر سعر الريال السعودى، اليوم الإثنين 26-2-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 26-2-2024 أمام الجنيه المصري

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

 

8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

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