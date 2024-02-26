الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

16 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16593) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(494) مخالفة السير بدون تراخيص.

(44) دراجة نارية مخالفة.

(9260) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(561) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

 

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