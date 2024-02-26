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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الدولار يواصل الهبوط بالسوق السوداء اليوم الإثنين 26-2-2024

الدولار
الدولار

شهدت أسعار  الدولار في السوق السوداء، تراجعا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، ليسجل 48 و49 جنيهًا وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار والذى يشهد هبوط بشكل مستمر منذ مساء الخميس ليخسر الدولار أكثر من 12 جنيهًا حتى الآن.

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وفى المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 50 جنيهًا في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد لأقل مستوى خلال شهرين وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيهًا للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء.

 

الدولار فى سوق الذهب الآن محسوب عند 50.70 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 50.70 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.

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