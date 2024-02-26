نصر مطر: رأس الحكمة تتويج لجهود الرئيس السيسي.. ولها مردود هائل على الاقتصاد المصري

أشاد نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتوقيع الذي تم يوم الجمعة الموافق ٢٣ من فبراير الجاري مع دولة الإمارات الشقيقة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذي هو أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأضاف مطر في تصريحات خاصة للوفد، أن هذا المشروع الضخم هو ثمرة ناضجة لجهود كبيرة قامت على بذلها الدولة الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عمل على عملية إصلاح شاملة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مثل هذه الصفقة الضخمة لم تكن لتتم لو استمر حال البنية التحتية وشبكة المواصلات كما كانت في العصور السابقة، وهذا ما يعكس بعد النظر والأهمية القصوى التي أولاها الرئيس للبنية التحتية .

وتوقع مطر أن يكون هناك مردود هائل على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة نتيجة لهذا الاستثمار المباشر، مؤكدا أن من شأن هذه الصفقة الكبرى أن تضبط سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، هذا الذي سيعود بكل تأكيد على الأسعار التي ستنخفض بشكل مناسب وهو ما سيشعر به المواطن المصري في حينه.

وتابع مطر أن هناك مردود كبير لهذه الصفقة العملاقة على سوق العمل في مصر حيث ستوفر ملايين الفرص لشباب مصر والأيدي العاملة المصرية المدربة التي سيستوعبها هذا المشروع الكبير.