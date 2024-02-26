الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من الجزائر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قجر اليوم قادمة من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات خروج أفراد البعثة من المطار فور الوصول مباشرة، وكانت رحلة الطيران استغرقت حوالي 3 ساعات تقريبا.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.