الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم.. غداً

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإقامة احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك في الثامنة مساء غد الثلاثاء علي المسرح الكبير، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء باعلام الموسيقى والغناء.

يتضمن البرنامج باقة من اجمل اعمال كوكب الشرق منها امل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى الى جانب موسيقي الي سيدتى .. اداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا اعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .