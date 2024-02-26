الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

 تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإقامة احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك في الثامنة مساء غد الثلاثاء علي المسرح الكبير، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء باعلام الموسيقى والغناء.

يتضمن البرنامج باقة من اجمل اعمال كوكب الشرق منها امل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى الى جانب موسيقي الي سيدتى .. اداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا اعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .

مواد متعلقة

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "عتبات البهجة"

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "إمبراطورية م"

وفاة اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

عمرو محمود ياسين يشيد بموهبة هاجر الشرنوبي في التأليف

21 دار عرض أمريكية تهبط بها رحلة 404

6 افلام قصيرة فى نادي سينما الأوبرا

رمضان 2024|غادة عادل تواصل تصوير مسلسل "لانش بوكس" استعدادًا لعرضه

أحمد السقا يواصل تصوير "االعتاولة" لرمضان 2024
الجريدة الورقية