رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "حق عرب"

يعرض مسلسل حق عرب ، للفنان أحمد العوضي، في السباق الرمضاني 2024 عبر شبكة قنوات ON E.

تفاصيل مسلسل حق عرب

يشار إلى أن أحداث مسلسل حق عرب، تدور في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، وله أخ "عطوة" يقف دائمًا بجانبه.



ويجسد الفنان أحمد العوضي، خلال المسلسل شخصية عرب، ويعمل لدى رياض الخولي، الذي يمتلك مخزن أخشاب، ويتعرض لحادث وينقذه منه "عرب"، والعمل من نوعية الدراما الشعبية.



مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



