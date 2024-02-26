ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن «العلاقات الأسرية والإجتماعية فى الإسلام»

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر غدا الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن «العلاقات الأسرية والإجتماعية فى الإسلام».

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة سيتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحاضر سيكون الشيخ الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وستقدمها الطليعة سما السيد محمود بمركز شباب صفط الحنا إدارة شباب ابوحماد، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن عناصر الندوة ستدور حول: كيفية تكوين الأسرة ومكانتها في الإسلام، أهمية العلاقات الأسرية في الإسلام، حدود وضوابط العلاقات المجتمعية في الإسلام، أسس العلاقات الأسرية الناجحة، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية والمجتمعية، أثر العلاقات الأسرية المستقرة على المجتمع.