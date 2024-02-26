رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "إمبراطورية م"

يعرض مسلسل إمبراطورية م، للنجم خالد النبوي، عبر شبكة قنوات DMC في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

يذكر أن مسلسل "إمبراطورية م"، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدش العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل مأخوذ عن رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبدالقدوس، وتتحدث عن أب يتمرد عليه أولاده ويطلبوا منه عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتحت الضغط يوافق الأب لكن يتفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت كدليل على حبهم له.

وكانت قدمت النجمة فاتن حمامة الرواية بشكل مختلف خلال فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972.