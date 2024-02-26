الإثنين 26 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو محمود ياسين يشيد بموهبة هاجر الشرنوبي في التأليف

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو أثناء حضورها ورشة الكتابة التي يقوم بتدريسها المؤلف عمرو محمود ياسين والتي ستدخل من خلالها عالم التأليف والكتابة.

ووجهت الشكر  لـ عمرو محمود ياسين في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقام عمرو محمود ياسين، بمشاركة ذلك المقطع عبر خاصية ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وأشاد من خلالها بموهبة هاجر الشرنوبي في الكتابة وإعجابه بها.


يذكر أن يعرض لهاجر الشرنوبي، حاليًا مسلسل وبينا ميعاد 2، حيث تجسد شخصية هبة المتزوجة من إيهاب ويحدث بينهما العديد من المشاكل والخلافات، وشاركها العمل صبري فوازي، شيرين رضا، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، صبا الرافعي، هيدي كرم، نور محمود، وعدد آخر من الفنانين.

 

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