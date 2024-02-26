يستعد فريق الهلال السعودي تحت قيادة مدربه جيسوس لمهمة جديدة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع نظيره الاتفاق الذي يقوده ستيف جيرارد، بملعب عبد الله الدبل، في الجولة 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة الاتفاق الليلة

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، ديلجادو

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري



ويتربع فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة هذا الموسم.



وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق الاتفاق في المركز الثامن بجدول الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 6 مواجهات.