وفاة اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٦٨ عاما.

وكان تعرض فادي ابراهيم، لوعكة صحية دخل على اثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات.



ويشار إلى أن تدهورت حالته الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه عن العمل، عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكرى.

معلومات عن الراحل فادي إبراهيم



بدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي ام فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"،

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين" كما خاض تجربة الإخراج في عملين.