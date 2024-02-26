اعلام الجمرك يناقش فعاليات دعم الصناعة الوطنية بالإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، ندوة بعنوان "الادارة بالقيم وتطوير منظومة الصناعة "وذلك فى إطار حملة " مستقبل ولادنا في منتج بلادنا " التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، بحضور الدكتور شيرين حلمي-رئيس مجلس ادارة شركة فاركو والدكتور ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف والدكتور السيد الصيفي- عميد كلية الأعمال وبحضور العديد من طلبة الجامعة والأئمة وأساتذة الكلية.

قالت أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، إن ختامنا اليوم للحملة يأتى بعد فعاليات استمرت لشهرين كاملين، شملت عدد من المحاور منها دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية والاقتصادية والصحية .

وأشاد الدكتور السيد الصيفي بجهود شركة فاركو في النهوض بالصناعة المصرية وذلك بسبقها لانتاج وتوفير علاج فيروس سي بتكلفة جنيه مصري فقط في حين تكلفته ٢٠ الف جنيه للعلبة بالخارج وأعرب عن تمنيه بان تصبح جميع الشركات منظمة ومثال لكل القطاعات الاخري بالدولة كما اكد ان الشركة تعمل علي توفير علاجات لمرض السرطان ونتاج لنجاح الشركة اصبحت الشركات العالمية تتجه لشراء أسهم من الشركات المصرية.

وتناول الدكتور شرين حلمي موضوع" القيادة بالقيم "

كمثال يحتذي به، واوضح أن بالمجهد المبذول من مصنعى الدواء المصريين، في القضاء علي فيروس سي في مشروع حملة ١٠٠ مليون صحة تمكنت مصر من رسم خريطة صحية وتم وقف طوابير الانتظار لفحص ٨٠ مليون انسان، وتوفير العلاج للمرضي.

كما اوضح الجهود المبذولة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكشف دكتور شرين عن بداية حملة جديدة لمحاربة الانيميا في مصر ، ثم تناول في حديثه تطور عصور القيم والاخلاق بداية من عصر الادارة بالتدمير الي عصر الادارة بالسخرة والنهضة الزراعيه الي الادارة بالاوامر والنهضه الصناعيه وصولا للادارة بالقيم والاخلاق وهي التي تقوم علي الحب والخير والثقة والعدل .

واكد ان الادارة واساس نجاحها فى الصناعة هي بناء القيم والاخلاق ووجه في نهاية حديثه نصيحته للشباب بأهمية تعلم كيف تتعلم فهي اساس نجاح الادارة كذلك اهمية الخرائط الذهنيه.

أكد دكتور ابراهيم الجمل علي أهمية دور الدين في حث الشباب علي قيمة العمل فهي رسالة الانسان التي خلقه الله عز وجل من اجلها وهي اعمار الارض كما أوضح أهمية التحلي بالقيم والأخلاق في العمل حيث ان ديننا اكد علي أهمية ربط العلم بالدين فالدين والعلم دائما متكاملان كي يسعد الانسان دنيا ودين واستشهد علي ذلك بأن أول من نزل من القرآن الكريم هو ( إقرأ )

كما أشار إلي أهمية دور الشباب في المساهمة في بناء الوطن ودعم الاقتصاد الوطني واضاف ان طلاب كلية الاعمال من اكثر الفئات المساهمة في منظومة الصناعة وان تشجيع الصناعة المصرية ودعم المنتج المحلي واجب علي كل فرد بالمجتمع.