انعدام الرؤية بسبب شبورة مائية في شوارع الإسكندرية

غطت الشبورة المائية والغيوم سماء مناطق عديدة من الإسكندرية صباحًا، مما أدى إلى انعدام الرؤية بالطرق الرئيسية، وذلك دون تأثير على حركة السفن بميناءي الدخيلة والإسكندرية. بلغت درجة الحرارة في الإسكندرية 19 10

ويسود الطقس صباح اليوم الاثنين، طقس معتدل دافئ نسبيًا ، درجة الحرارة في الإسكندرية 19 10

شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاءعلى الرغم من الاجواء الدافئة التى سيطرت على المحافظة ، كشفت هيئة الارصاد الجوية إن تأثير الغطاء السحابي لا يزال مستمرا على مصر الوسطى والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وهو ما يصاحبه سقوط للأمطار على مناطق متفرقة، كما تزداد فرص سقوط الأمطار مع دخول المساء، لتظل الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

واوضحت هيئة الارصاد ان الغطاء السحابي هو كمية السحب التي تغطي جزء من السماء، وغالبًا ما يحدث عندما تتكون السحب في طبقات أو بقع متراكبة، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية «wmo».،وعادًة ما تكون نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة، التي عادًة ما تنتقل من الأماكن الاستوائية إلى العروض الأعلى، وتتكون السحب حينما ينخفض الضغط في طبقات الجو العليا بشكل كبير، ما يؤدي إلى تطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء.،ويعمل الغطاء السحابي على حجب أشعة الشمس، مصحوبا بسقوط أمطار متفرقة.

من جانب اخرأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بميناءي الدخيلة والإسكندرية

وفى سياق متصل حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يشهد حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصح خبراء الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء، والواح الإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار.