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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي.. الهلال في الصدارة والنصر يطارده

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، برصيد 56 نقطة، فيما يأتى بوصافة الترتيب النصر برصيد 52 نقطة.

 

ويتواجد الاهلى في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي 
1- الهلال – 56 نقطة.

2- النصر – 52 نقطة.

3- الأهلي – 43 نقطة.

4- التعاون – 38 نقطة.

5- الاتحاد – 34 نقطة.
6- ضمك – 31 نقطة.

7- الفتح – 30 نقطة.

8- الاتفاق – 28 نقطة.

9- الوحدة – 26 نقطة.

10- الفيحاء – 25 نقطة.

11- الشباب – 24 نقطة.

12- الخليج – 23 نقطة.

13- الأخدود – 23 نقطة.

14- الرائد – 20 نقطة.

15- الرياض – 20 نقطة.

16- الطائي – 18 نقطة.

17- أبها – 15 نقطة.

18- الحزم – 14 نقطة.
 

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