نشر الإعلام الروسي عدة مقاطع لتدمير الرادار الأوكراني بي-18 "مالاخيت"، بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تنفيذ الضربة باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، ربما القاذفة الأسرع من الصوت "سو-34"، باستخدام الصاروخ الموحد "إكس-35أو" صغير الحجم التكتيكي، من مسافة 260 كم.

وتُظهر اللقطات كيف تقوم الذخيرة المذكورة بإصابة الرادار المحدد بدقة عالية. ونتيجة لذلك، لم يبق شيء عمليا من الرادار.

ونجحت القوات المسلحة الروسية في اختبار استخدام "إكس-35أ" ضد أهداف أرضية خلال الحرب في سوريا، وفقا لموقع "توب كور".

تجدر الإشارة إلى أن الرادار "مالاخيت" هو نسخة حديثة من الرادار السوفييتي "تيريك" الذي تصنعه شركة "أوكراسبيتس تيخنيكا"ودخل خدمة القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2012. بعد عقد من أعمال التحسين، ابتكر الأوكرانيون رادارًا مزودًا بمصفوفة هوائيات رقمية وجهاز إرسال.