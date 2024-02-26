اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 قري ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه نظرا لتطهير محطة مياه بني حلة مركز سمسطا، مما يترتب عليه قطع المياه عن قرى: بني حلة، كفر بني على، منشأة أبو مليح، عزبة أبو حديد، وذلك اليوم الاثنين، لمدة 9 ساعات، إعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

وتقدمت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.