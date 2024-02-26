يواجه وزير العدل أرنو جوباي أبازين في قلب فضيحة صادمة، متهم بتدبير الاختفاء الغامض لشاحنتين مملوءتين بأدوية مزيفة صادرتها الجمارك.

كان ينبغي أن يكون الاستيلاء على شاحنتين تحتويان، على أدوية مزيفة في ميناء PK26 الجاف انتصارا على الاتجار غير المشروع بالأدوية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع ذلك ، فإن سلسلة من الاكتشافات المروعة هزت مصداقية وزارة العدل.

ووفقا لمصادر موثوقة قابلتها CNC، استخدم وزير العدل، أرنو دجوباي أبازين، نفوذه وتحالفه المشكوك فيه مع أخت زوجته بورتيا لجعل الشاحنات المضبوطة تختفي.

ويقال إن هذه المؤامرة قد حدثت على الرغم من المشورة المعاكسة لوزيري المالية والصحة، هيرفي ندوبا وزميله بيير سومسي.

وأصر الوزيران ندوبة وزميله في الصحة على إتلاف شحنة الأدوية المغشوشة مشددين على أهمية مكافحة تجارة الأدوية المقلدة التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية. ومع ذلك ، فضل الوزير أبازين الظل ، مستغلا الوضع لمصلحته المالية الخاصة.

وبحسب ما ورد انتقلت الأموال إلى الأيدي ، مما سهل اختفاء الشاحنات إلى بلدة بيراو في شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى. وأثار هذا الكشف الدهشة والغضب بين زملائه الوزراء، وسلط الضوء على العيوب الأخلاقية في حكومة رئيس الوزراء فيليكس مولوا.

تسلط الفضيحة الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل لإثبات الحقيقة وراء هذه القضية. يستحق المواطنون إجابات شفافة وإجراءات حازمة ضد أي شخص متورط في هذا الاستخدام الفاضح للعدالة.

وكان رد فعل بعض أعضاء المجتمع المدني، عند استجوابهم، سخطا، ودعوا إلى الاستقالة الفورية للوزير أبازين وفرض عقوبات شديدة. وقد أعرب البعض عن قلقهم من أن مثل هذه الأعمال تقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وتغذي الشكوك حول قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.

كما يسلط اختفاء شاحنات الأدوية المزيفة الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز أمن الحدود وتدابير المراقبة لمنع الاتجار بالمنتجات الطبية غير المشروعة. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير في سياسات وممارسات تجارة المخدرات لحماية الصحة العامة.

الفضيحة المحيطة بالوزير أبازين تكشف عن شبكة من الفساد تهدد ثقة الجمهور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية لا هوادة فيها.