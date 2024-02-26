حسن قماح : سنعلن تقرير ارباح بطولة الامم الافريقية في الفترة المقبلة

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الافريقي أنه يجب أن تكون الادارات لها أهداف وأن يعمل العاملون بها بمقابل مادي مثلما يحدث مع كل الاندية المحترفة والاتحادات .

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أن هناك رجال أعمال يعملون في الاستثمار الرياضي قادرون علي تحقيق الاضافة مثل محمود طاهر رئيس الاهلي السابق .

وكشف قماح أنهم بصدد الان أن يقدموا تقرير عن ارباح بطولة الامم الافريقية وسيتم اعلانه بشفافية كاملة عبر موقع الكاف الذي تم تحديثه بشكل كامل في الفترة الاخيرة .