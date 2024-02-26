نادر السيد : أتوقع نجاح التوأم وحسام حسن سينجح في تكوين منتخب قوي

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمود الجوهري رحمة الله عليه زرع كل افكاره في كل جيلنا لذلك فهو من اسعد الناس بتولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب لانه يمثلنا كجيل ومعه جهاز معان علي أفضل مايكون

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : وأتوقع نجاح حسام حسن مع المنتخب لما يمتلكه من امكانيات وقدرات تدريبية علي أعلي مستوي زاعتقد ان حسام حسن سيقوم بصنع توليفة بين الاجيال الموجودة في المنتخب لتكوين منتخب وطني قوي

وكشف علي أن حسام حسن يجب أن يعرف ان الكل لن يسانده وتحديدا جزء السوشيال ميديا ولكن يجب أن يعرف أن المساندة الحقيقية ستكون من الشارع لان هذا هو الجمهور الحقيقي للكرة المصرية والمدرجات وجماهيرها .