نادر السيد: عائلتي لا تعرف التعصب ووافقت على انتقال ابنتي للأهلي بدون شروط

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن عائلته لا تعرف التعصب على الإطلاق بدليل أن ابنته تمارا تلعب في فريق كرة السلة بالنادي الأهلي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: عندما طلب النادي الأهلي ابنتي وافقت فورا وكان ذلك من خلال الراحل العامري فاروق والكابتن خالد العوضي، ولم يكن لدينا أي شروط.

وأضاف : أنا تربيت داخل نادي الزمالك لكن أعتز بعلاقاتي الطيبة مع الجميع ولا حواجز مع أحد طالما هناك احترام لحدود الدين والوطن.