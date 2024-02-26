الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شرط محمد شكري لتجديد عقده مع سيراميكا كليوباترا

محمد شكري
محمد شكري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شكري ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، رحب بتجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بعد موسم ونصف.

إقرأ أيضًا..

txt

إبراهيم سعيد: كولر يمنح الضوء الأخضر لعودة محمد شكري من صفوف سيراميكا كليوباترا

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شكري اشترط استمرار بند إمكانية عودته للنادي الأهلي حال دفع 7 ملايين جنيه في العقد الجديد، لرغبته في العودة إلى ناديه السابق في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب رغم إنهاء كافة أمور مفاوضاته مع الزمالك في الشتاء الماضي، إلا أن فشل انتقاله جعله يأمل في إمكانية عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء".

مواد متعلقة

تشكيل بلدية المحلة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة.. جون ايبوكا في الهجوم

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام الاسماعيلي في الدوري الممتاز

المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيري معز من سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع النيجيري فيبو أكيم

الاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

الجريدة الورقية