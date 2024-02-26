شرط محمد شكري لتجديد عقده مع سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شكري ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، رحب بتجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بعد موسم ونصف.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شكري اشترط استمرار بند إمكانية عودته للنادي الأهلي حال دفع 7 ملايين جنيه في العقد الجديد، لرغبته في العودة إلى ناديه السابق في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب رغم إنهاء كافة أمور مفاوضاته مع الزمالك في الشتاء الماضي، إلا أن فشل انتقاله جعله يأمل في إمكانية عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء".