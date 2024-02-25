محمد صلاح: صفقات الزمالك الجديدة تحتاج مزيد من الوقت للإنسجام

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ظهر بشكل مميز أمام أبو سليم الليبي، مشددا على أن جوميز اختار التشكيل المناسب للقاء.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك بدأ مباراة أبو سليم بشكل وهدد مرمى المنافس، والشوط الأول الفريق الأبيض سيطر على مجريات اللقاء بشكل كامل".

وأضاف: "صفقات الزمالك الجديدة تحتاج مزيد من الوقت للإنسجام مع باقي اللاعبين، وموتيابا ظهر بشكل مميز ويتميز بالثقة والجرأة".

وأوضح: "أتمنى إراحة زيزو في المباراة المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة، ونستطيع الحكم على الفريق بشكل عام في نهائية كأس مصر".