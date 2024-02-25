6 أفضل الأطعمة لتعزيز أداء الدماغ

قام الباحثون بتجميع قائمة من الأطعمة الصحية التي تحفز نشاط الدماغ وتساعد على إبقاء الدماغ مستيقظا، ويعتقد العلماء أن نقص العناصر الغذائية المفيدة يساهم في تطور العمليات غير المواتية في الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب مرض الزهايمر.

القهوة

يقوم الكافيين بحجب مادة الأدينوزين التي تسبب التعب والرغبة في النوم، وتساعد على زيادة التركيز ومع ذلك، من المعروف أيضًا أن الكافيين يسبب الإدمان، لذا من الأفضل عدم شرب أكثر من كوبين من القهوة يوميًا.

المكسرات

الدماغ يحب الأطعمة التي تحتوي على طاقة عالية، والمكسرات هي واحدة من أكثر الممثلين صحة لهذه الأطعمة، فهي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات والبروتينات، وهذا تمرين مثالي للدماغ، والمغنيسيوم الموجود في المكسرات يحمي من الإجهاد.

الأسماك الحمراء

ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام لديهم المزيد من المادة الرمادية في أدمغتهم مقارنة بأولئك الذين يتناولونها نادرا، والمادة الرمادية هي المسؤولة عن جودة الذاكرة.

تحتوي الأسماك الحمراء (مثل أي سمكة دهنية، بما في ذلك الأسماك العادية) على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يستخدمها الدماغ لإنشاء خلايا عصبية وخلايا عصبية جديدة.

بذور اليقطين

مصدر للمغنيسيوم والحديد والزنك - العناصر الدقيقة الأكثر أهمية للدماغ لأداء الوظائف الإدراكية.

الشوكولاتة

تعمل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (أكثر من 70٪) على تحسين الذاكرة.

الكركم

يدعم الكركمين المضاد للأكسدة مقاومة خلايا الدماغ للشيخوخة ويعزز إنتاج الدوبامين والسيروتونين، وهي مواد تساعد في مكافحة الاكتئاب.