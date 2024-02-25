شيرين تطل بالترتر والشبيكة في دبي

خطفت النجمة شيرين عبدالوهاب عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة خلال احيائها حفلاتها الغنائية في دبي وسط جمهورها الغفير.

وبدت شيرين بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش الترتر المطرز مع الشبيكة لتواكب أحدث صحيات الموضة العالمية لهذا العام، وعكس قوامها تلممشوق ووزنها المثالي.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

واكدت شيرين للجميع انها تملك جرأة كبيرة لتغني كلام أغنية "كدابة" وتتمايل عليها لطليقها الفنان حسام حبيب؛ لتخطف الأنظار والاضواء والاهتمام اليها من جديد، بعد اعلانها بشكل رسمي انفصالها عنه تماما.

شيرين

شيرين سيد محمد عبد الوهاب هي مغنية وممثلة مصرية. كانت عضوًا في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس: أحلى صوت في موسمه الأول (2012)، والثاني (2013)، والثالث (2015).

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980، لوالدها «سيد محمد عبد الوهاب»، مصمم، ووالدتها، ربة منزل. لديها أخ وأخت. ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية. وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية. بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي. ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أدت دور تمثيلي للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل. كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها. غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين، تم فسخ العقد بينهما. حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان. وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.

كانت متزوجة من الموزع الموسيقي مدحت خميس؛ ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما «مريم» و«هناء»، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات. تزوجت في 7 أبريل 2018 من المغني حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة وفي ديسمبر 2021 أعلنت طلاقها من منه قائلة

«الآن أصبحت حُرّة وغَير مُستَعبَدَة»

في 12 نوفمبر 2022 أعلنت عودتها من جديد لحسام حبيب والزواج منه مجدداً من خلال اتصال مع الإعلامي عمرو أديب

وفي 15 ديسمبر 2023، أكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب للمرة الثانية تم في هدوء وبشكل حضاري.