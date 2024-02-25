مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور كييف سرا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي ويليام بيرنز زار أوكرانيا سرًا الخميس الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن زيارة بيرنز، وهي العاشرة منذ بداية الصراع في فبراير 2022، كانت تهدف إلى طمأنة القيادة الأوكرانية في موقف يفشل فيه مجلس النواب في الموافقة على تمويل إضافي لكييف.

لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا منذ أكتوبر 2023، وخلال ذلك، علقت الولايات المتحدة إمدادات الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك قذائف المدفعية، إلى كييف في أواخر ديسمبر، في حين أن إمدادات الاتحاد الأوروبي أقل من ما تحتاجه أوكرانيا.