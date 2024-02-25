انطلاق مسابقة الطالب المثالي بجامعة الزقازيق

أطلقت جامعة الزقازيق، مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة، للعام الجامعي الحالي 2023/2024م، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأصدر الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لإختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلٍ من: الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على قطاع الأنشطة الطلابية، الدكتور هلال عفيفى أمين الجامعة وعميد كلية التجارة، الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، الدكتور وليد أحمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، الدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، أدهم عزت الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة، محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى.

وخلال اليوم قامت اللجنة باختبار المتقدمين للمسابقة، والذين بلغ عددهم ٤٢ طالباً وطالبة من ٢١ كلية بالجامعة ، وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي لدى الطالب، وذلك وفق عدد من المعايير.

وستعلن اللجنة العليا نتيجة المسابقة خلال أيام، حيث سيتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى فى الطالب المثالى والطالبة المثالية، ليمثلوا الجامعة فى التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم بإجمالي ٢٤ جامعة مشاركة، خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ القادم.

يشار إلى أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات على مستوى جميع كليات الجامعة، الأمر الذي أهل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب/ الطالبة المثالية، حيث تم إختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية، كما كان لتقديرات الطلاب دور كبير في تقييمات اللجنة.