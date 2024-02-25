جددي سفرتك وحضري فطيرة البطاطس بالجبن

فطيرة البطاطس بالجبن من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تناولها كوجبة غذاء سهلة غير تقليدية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





فطيرة البطاطس

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبن

المقادير

- البطاطس : 800 جم (مسلوقة ومهروسة)

- لحم بقر مفروم : نصف كيلو

- صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزيت النباتي : 30 ملليلترا

- البصل : 2 حبة (مقطع إلى مكعبات صغيرة)

- الجزر : 200 غم (مقطع إلى مكعبات صغيرة)

- الثوم : فص (مهروس)

- اللحم المقدد : 115 غم (مفروم)

- كريمة الطبخ : ثلاث أرباع الكوب

- جبن الشيدر : كوب ونصف (مبشور)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جوزة الطيب : رشّة





طريقة التحضير

ضعي البصل والجزر في الزيت حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم واقلي المكونات حتى تذبل لمدة 10 دقائق.

أضيفي اللحم المفروم، واللحم المقدد، وقلبي الخليط حتى يتجانس جيداً.

أضيفي البقدونس، ومعجون الطماطم، واطهيهم لدقيقتين.

نكهي بالملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط على النار مع التحريك.

اخلطي البطاطس المهروسة مع الكريمة، وجوزة الطيب، للحصول على خليط متجانس.

ادهني طبق فرن بالزبدة، ووزعي طبقة من البطاطس، وفوقها طبقة من اللحم، ثم طبقة أخرى من البطاطس.

وزعي الجبنة فوق البطاطس، واخبزي الفطيرة في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 220 مئوية.