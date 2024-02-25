صراخ على حافة ترعة نكلا بالجيزة وأهالي ضحايا المعدية المنكوبة: عايزين ندفن أولادنا .. فيديو وصور

حل الظلام وانعدمت الرؤية وتوقفت عمليات بحث الصيادين في ترعة قرية نكلا بالجيزة، عن ضحايا المعدية الغارقة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي جثمان 6 أشخاص، فيما تبقى 4 مفقودين.

وقال العم سامح صالح، صياد وأحد المشاركين في عملية انتشال جثامين الضحايا، لـ "الوفد"، مع حلول الظلام وانعدام الرؤية لن نتمكن من استكمال البحث اليوم.

البحث عن ضحايا معدية نكلا بالجيزة

وتابع: نستكمل بحثنا مع التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري غدا، وإن شاء نقدر نلاقيهم.

وتجمع أهالي الضحايا على حافة ترعة نكلا، وتعالت صرخات السيدات، وضج المكان بالبكاء والنحيب، بين فتاة تبكي زوجها، وأخرى فقدت نجلها.

تجمع أهالي الضحايا على حافة ترعة نكلا بالجيزة

مشهد مأساوي، قوارب تجوب الترعة شرقا وغربا، وأهالي تعلقت أعينهم بالمياه، وكلما اقترب صياد من الشاطئ تجمع عليه أهالي ليسألوه " طلعت مين؟".

عايز ندفن أخواتنا.. وتجمع أشقاء الضحايا في حلقة دائرية على حافة الترعة، وتداخل صوت بكائهم، بـ عايزين ندفن أخواتنا.. رضينا بقضاء الله لكن لم نعد نتحمل تغيب ضحايانا.

وقال عدد من شهود العيان إن المعدية لا تزيد حمولاتها أكثر 5 أشخاص، لكن قائدها أصر على تحميل 14 شخصا، وكانوا من عمال أتوا من إحدى القرى بكفر الشيخ للعمل في المنطقة.

شاهد عيان يروي لـ الوفد تفاصيل غرق المعدية



وتابع الكارثة وقعت الساعة السابعة والنصف، وغرقت المعدية قبل وصولها للشاطئ الثانى من الترعة.



وأوضح سامي عاطف، موظف على المعاش، من كفر الشيخ، وأحد أقارب الضحايا، سمعنا خبر غرق معدية نكلا، وعلى متنها عدد من شباب القرية الساعة التاسعة صباحا.



واردف نحن الآن نجلس على حافة الترعة ننتظر خروجه جثامين ذوينا، وقلما اقترب منا قارب من المشاركين في عملية الإنقاذ تهرول إليه كالمجانين.

ضحايا معدية نكلا بالجيزة

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المراكبي المتسبب في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر، بعد نجاته بالقفز في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وذلك لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغيرا وليس معدية ضخمة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب، وخاصة أن المركب حمل عددا أكبر من المسموح به.

أحد الصيادين يساعد قوات الانقاذ النهري في البحث عن ضحايا معدية نكلا

ويواصل رجال الإنقاذ النهري بمشاركة الصيادين في استخراج باقي جثامين ضحايا غرق معدية في نهر النيل بقرية نكلا في منشأة القناطر، كما جرى إنقاذ شخصين جدد ليرتفع عدد المصابين الى 4 وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وسط وجود سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

تفاصيل غرق معدية فى منشأة القناطر

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.