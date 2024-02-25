الاتحاد السكندرى يصعد للمركز الرابع في الدوري

أرتفع رصيد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الى ٢٠ نقطة ليصعد الى المركز الرابع بجدول الدورى عقب حصوله على نقطة من التعادل السلبى نتيجة مباراته اليوم أمام فريق البنك الاهلى على أرضه بستاد الاسكندرية.

وكسر زعيم الثغر نحس الهزائم وكاد أن يسجل فى مرمى أبو جبل لولا عناد شباك البنك الاهلى وطالبت الجماهير فى الدقائق الاخيرة اللجؤالى ال"var” فى إحدى التمريرات والمطالبة بركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أكد على إستمرار المباراة

يذكر أن الفريق الاخضر يواجه فريق إنبى يوم الاحد المقبل الموافق ٣ مارس خارج أرضه بستاد بتروسبورت