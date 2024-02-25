الدكتور أحمد جلال يشدد على أهمية حضور الوزراء المعنيين في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

أكد الدكتور أحمد جلال رئيس المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن الجميع يعمل لهدف واحد، وهو تحقيق صالح الوطن، لافتا إلى الحالة الصحية المشهودة حالياً خاصة في وجود اقتراحات بعقد لقاءات دورية وتشكيل اللجنة أو مجموعة العمل المشتركة.

وطرح الدكتور أحمد جلال، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضمن وفد مجلس أمناء الحوار الوطني، عدداً من الرؤى والأفكار تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الوزراء بالشرح، سواء ما يتعلق بالسياسات النقدية أو المالية.

وشدد جلال على أهمية حضور الوزراء المعنيين في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وذلك بهدف سرعة التوافق على خطط العمل بشأن الملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها، وما هو قابل للتنفيذ منها، وغيره.

