رئيس الجامعة الفيوم يكرم رئيس شركة مياه

كرم اليوم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وذلك فى يوم التميز لعام 2024 التى أقامته كلية الهندسة بجامعة الفيوم عرفانا منها بالجهود المبذولة في خدمه أبناء المحافظة وذلك بحضور الدكتور شريف محمد صبرى العطار عميد كلية الهندسة والدكتور اسلام هلالى وكيل كلية الهندسة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة والمهندس جمال عبدالواحد نقيب المهندسين بالفيوم.

أعرب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة عن سعادته بهذا التكريم الذى أقامته كليه الهندسه لابناءها المتميزين والذين لهم دور بارز فى خدمة المجتمع من خلال مشروعات البنيه التحتيه التى تنفذها الشركه وتميزه فى إدارة مرفق حيوى يخدم أبناء المحافظة ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب.

زيارات ميدانية لطلاب المدارس

ومن جهه اخرى استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدد من طلاب مدارس (الشهيد عمرو عيسوي الابتدائيه - مدرسة دكتور صوفي أبو طالب- مدرسة المنشية الصباحية - مدرسة دفنو الاعداديه بنات) بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

شملت الزيارات تقديم شرحٍ تفصيلي عن مراحل تنقية المياه بالمحطة، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين وتم استعراض مراحل التنقية، وعرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم التحديات التي تواجه عمليات التنقية.

وأعرب" النجار" عن سعادته بهذه الزيارات، مرحباً بالطلاب، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه، والجهد المبذول في إنتاج المياه، وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي. لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مروراً بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع.

وفى وقت سابق أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على ضرورة إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامه والصحه المهنيه داخل كافة مواقع العمل سواء داخل الشركه وخارجها حفاظا على الصحة العامة للعاملين فى تأديه عملهم وتجنبهم لكافة أنواع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مهام عملهم .

4