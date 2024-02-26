اختفاء زوج صبا مبارك بظروف غامضة فى "لحظة غضب"

تخوض النجمة صبا مبارك ماراثون رمضان 2024، بمسلسل “لحظة غضب” الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال watchit فى الموسم الرمضاني.

شخصية صبا مبارك

وتجسد صبا مبارك شخصية طباخة خلال الأحداث، تدعي "يمنى"، ولكنها تفقد أثر زوجها شريف، في ظروف غامضة وتواصل البحث عنه.

صبا مبارك

يشار إلى أن مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق.

بوستر مسلسل لحظة غضب

وتشارك صبا مبارك فى مسلسل “بين السطور” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند فور عرضه.

صبا مبارك

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

يشار إلى أن صبا مبارك تحدثت مؤخرًا عن تخوفها من فيلم “أنف وثلاث عيون” قائلة: "بعيداً عن أن الفيلم مستوحى من رواية أو من فيلم، وأن دورى مستحدث وغير موجود بها، أنا كنت خايفة من الدور لأنه صعب تعمل دور دكتور نفسى بيعالج حد، لأن لهم طريقتهم ولهم بروتوكلات محددة وأشياء مثل ذلك".

وعن انجذاب أمير رمسيس للرواية قال: "أظن أن الرواية معقدة ومشتبكة جدا وفيها خطوط كثيرة، ولما اتعرض عليا من المنتجة شاهيناز العقاد، لقيت إن فعلا صعب أن تتحول الرواية لفيلم واحد فقط، فحسيت إن في فيلم جديد ويمكن لإنى بحب السينما اللى بتتبني عن العلاقات اللى بتتماشى مع مشاكل الجمهور أكتر".

وكانت قالت الفنانة صبا مبارك خلال حلولها ضيفة مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV إن هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وإنها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسة تم إعادتها آلاف المرات.

صبا مبارك

عنبر 6

وكانت أحدث أعمال صبا مبارك دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.



صبا مبارك



أنف وثلاث عيون

بينما طرح لصبا مبارك فى السينما مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.