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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد حماقي| لقطات جديدة من حفله في كندا.. صور

حماقي من حفل كندا
حماقي من حفل كندا

شارك الفنان محمد حماقي جمهوره بصور جديدة من حفلته الأخيرة في كندا، ضمن جولته العالمية التي يقدمها خلال فبراير الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

كان قد أحيا محمد حماقي حفله يوم الجمعة الذي شهد حضورا كامل العدد وقدم عددا من أغانيه المفضلة لدى جمهوره.

 

 

مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

 

 

حماقي يدعم القضية الفلسطينية بأرباح حفلاته كاملةً

أعلن محمد حماقي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

 

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

 

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

 

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.

 

 

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