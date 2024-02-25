رأسية فان دايك تخطف هدف التقدم لليفربول أمام تشيلسي

تقدم ليفربول بالهدف الأول أمام تشيلسي ، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أحرز فيرجيل فان دايك هدف التقدم في الدقيقة 118 من الشوط الثاني الإضافي بعد عرضية من تسيميكاس، جاء ذلك من ركلة ركنية لليفربول من جهة اليمين نفذها تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيرجيل فان دايك برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

كان تشيلسي سجل الهدف الأول عبر سترلينج في الدقيقة 31 لكن ألغي بسبب وجود تسلل على السنغالي جاكسون، وفي الشوط الثاني من المباراة، أحرز فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 60، بعد رأسية من الهولندي من كرة عرضية عبر ركلة حرة ضربها مدافع الريدز في شباك تشيلسي، قبل أن يلغي الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت وجود تسلل على مواطنه جاكبو ليغلى الهدف.