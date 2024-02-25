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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو مصطفى| مشاهد أغنية "سايبك" في يومها الرابع

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

سجلت أغنية الفنان عمرو مصطفى الجديدة “سايبك”، أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية سايبك ومشاهداتها

الأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلماتها "أنا طول ما أنت بتتعذب سايبك ولسه هتعاني أنا صعب تنسانى على شان تحرم تبقى توجع قلبى من تاني أنا طول الوقت بقولك صعبتها عليا ودى حاجة مؤذية ما انا لو وجعتك بتوجعلك أعمل ايه فيا جواك اتنين مش متفقين واحد غير التاني ياحنين يا أناني قدامنا حل من الاتنين يا انساك يا تنساني ما تهونش عليا وهونت عليك لو متت قدامك ما تحنش في كلامك ما بتتكسرش ما تفتكرش مين اللي ابقالك جواك اتنين مش متفقين واحد غير التاني ياحنين يا أناني قدامنا حل من الاتنين يا انساك يا تنساني

 

كانت آخر إصدارات عمرو مصطفى الغنائية من خلال “مستغني”، التي سجلت أكثر من 290 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "مستغني ماهو الحب دغدغني مستغني واهم ندموا وبلغني يا اخي طبع البني ادم ده غريب جدا دايما يتبطر الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا اكتر ولا عاش ولا كان ولا ميت تعبان يستجرى خلاص يلدغني ... وعموما مش فارقه خلاص بقى لا نلوم حد ولا نعاتب وف كل اسامي اللي عرفتهم انا على اساميكم شاطب وانا يعني ماكنتش ويا ملاك ولا قربكوا بينغنغني 

 

 

 

 

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